Lindsay Lohan stringe un accordo per due film con Netflix (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lindsay Lohan (Mean Girls, Freaky Friday) sta espandendo la sua relazione con Netflix, con un accordo per altri due film originali in cui reciterà, lo riporta Deadline. Lindsay Lohan ha già lavorato per Netflix? L’accordo di Lohan arriva dopo il suo coinvolgimento a Falling for Christmas, una commedia romantica natalizia che dovrebbe debuttare su Netflix entro la fine dell’anno. In esso, interpreta un’ereditiera viziata e appena fidanzata che ha un incidente sugli sci, soffre di un’amnesia totale e si ritrova alle cure di un affascinante proprietario di una pensione (Chord Overstreet) e della sua precoce figlia nei giorni precedenti fino a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di mercoledì 2 marzo 2022)(Mean Girls, Freaky Friday) sta espandendo la sua relazione con, con unper altri dueoriginali in cui reciterà, lo riporta Deadline.ha già lavorato per? L’diarriva dopo il suo coinvolgimento a Falling for Christmas, una commedia romantica natalizia che dovrebbe debuttare suentro la fine dell’anno. In esso, interpreta un’ereditiera viziata e appena fidanzata che ha un incidente sugli sci, soffre di un’amnesia totale e si ritrova alle cure di un affascinante proprietario di una pensione (Chord Overstreet) e della sua precoce figlia nei giorni precedenti fino a ...

