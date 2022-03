LA PUPA E IL SECCHIONE SHOW: SOLEIL SORGE GIURATA NEL REALITY DI BARBARA D’URSO (Di mercoledì 2 marzo 2022) Manca davvero poco al ritorno di BARBARA D’URSO in prima serata. Martedì 15 marzo si alzerà il sipario sulla nuova edizione, completamente rinnovata, de “La PUPA e il SECCHIONE SHOW“. Poco factual, tanto REALITY tra conduzione, studio, giuria e pubblico come piace al pubblico della tv generalista. Tra gli stessi film a rotazione, Le Iene in fase di stanca e i “nuovi” titoli quasi tutti bocciati, serve una decisa sterzata che potrebbe arrivare con lo storico REALITY che si ripresenta tra novità e un ritorno alle prime edizioni. In giuria girano da tempo i nomi di Antonella Elia, Federico Fashion Style e SOLEIL SORGE. Una delle indiscusse protagoniste dell’attuale edizione del GFVip firmata Alfonso Signorini, che si prende i complimenti ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 2 marzo 2022) Manca davvero poco al ritorno diin prima serata. Martedì 15 marzo si alzerà il sipario sulla nuova edizione, completamente rinnovata, de “Lae il“. Poco factual, tantotra conduzione, studio, giuria e pubblico come piace al pubblico della tv generalista. Tra gli stessi film a rotazione, Le Iene in fase di stanca e i “nuovi” titoli quasi tutti bocciati, serve una decisa sterzata che potrebbe arrivare con lo storicoche si ripresenta tra novità e un ritorno alle prime edizioni. In giuria girano da tempo i nomi di Antonella Elia, Federico Fashion Style e. Una delle indiscusse protagoniste dell’attuale edizione del GFVip firmata Alfonso Signorini, che si prende i complimenti ...

