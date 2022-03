Iss - Istat: nelle schede dei decessi 2021 Covid responsabile del 90% dei morti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il rapporto Istat - Iss mostra come in n un campione di 6.530 schede di morte relative a casi di decesso avvenuti nel 2021 sia stata valutata la presenza del Covid - 19 come causa iniziale, le sue ... Leggi su globalist (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il rapporto- Iss mostra come in n un campione di 6.530di morte relative a casi di decesso avvenuti nelsia stata valutata la presenza del- 19 come causa iniziale, le sue ...

Advertising

artnewsit : Approvato al #Senato #decretoCovid. #Iss-#Istat: da inizio #pandemia eccesso di #mortalità pari a 178mila casi - lupettino45 : Istat-Iss: eccesso mortalità +178.000 - Antico_Egitto : Iss-Istat: in schede decessi Covid responsabile 90% morti - TGCOM - statodelsud : Iss-Istat: mortalità in calo con il progredire dei vaccini anti-Covid - Pino__Merola : Iss-Istat: mortalità in calo con il progredire dei vaccini anti-Covid -