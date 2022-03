Ilary Blasi e Francesco Totti mano nella mano a passeggio per Roma ma c’è chi dice che … (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ilary Blasi e Totti in questi giorni sembra abbiano vissuto al centro del gossip per via di una ipotetica crisi di coppia. Di loro se ne è tanto parlato in questi giorni e si è anche parlato di separazione. Ilary e Francesco adesso sembra abbiano voluto in qualche modo mettere a tacere queste voci, facendosi fotografare in strada a Roma mano nella mano. I due sono comunque apparsi piuttosto sorridenti e tutto è sembrato tranne che tra i due ci fosse una crisi. Potrebbe anche essere che i due effettivamente hanno avuto un periodo No e che adesso la crisi sarebbe rientrata. Ilary Blasi e Francesco Totti, crisi di coppia ... Leggi su baritalianews (Di mercoledì 2 marzo 2022)in questi giorni sembra abbiano vissuto al centro del gossip per via di una ipotetica crisi di coppia. Di loro se ne è tanto parlato in questi giorni e si è anche parlato di separazione.adesso sembra abbiano voluto in qualche modo mettere a tacere queste voci, facendosi fotografare in strada a. I due sono comunque apparsi piuttosto sorridenti e tutto è sembrato tranne che tra i due ci fosse una crisi. Potrebbe anche essere che i due effettivamente hanno avuto un periodo No e che adesso la crisi sarebbe rientrata., crisi di coppia ...

