"Il velo in campo? Un diritto". Se i macronisti difendono l'islamizzazione dello sport (Di mercoledì 2 marzo 2022) È polemica in Francia per la bocciatura da parte dei deputati del partito di Macron di un emendamento presentato dai Républicains per vietare il velo nelle competizioni sportive. E nel Paese monta la protesta delle Hijabeuses Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022) È polemica in Francia per la bocciatura da parte dei deputati del partito di Macron di un emendamento presentato dai Républicains per vietare ilnelle competizioniive. E nel Paese monta la protesta delle Hijabeuses

suffrageUni : #peacereporter #nonmorirperOdessa quindi,per 15mila morti a Kabul, niuno fiata ma lì siamo andati a portar civilt… - infoitsport : Vercelli: arbitro nega a calciatrice sedicenne di entrare in campo con il velo e sospende la partita - _Cotu : @meopinelli Pellegrini è stato il migliore in campo, chi sostiene l'opposto è in malafede. Sul resto tendo sempre a… - Juveprimoamore3 : RT @releone616: Io sto con l'arbitro. Il velo non fa parte del gioco del calcio. Se vuoi vestire arabo vai in arabia. #nohjab #Hjab #stopis… - infoitsport : Calcio femminile - Giocatrice della Pro Vercelli entra in campo col velo, l’arbitro glielo vieta: gara sospesa -