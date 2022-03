Il co-fondatore russo di Revolut denuncia la guerra in corso in Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il CEO di Revolut Nik Storonsky ha spiegato di aver deciso di essere cauto nei suoi commenti pubblici e nelle sue azioni per il benessere dello staff russo di Revolut Il suo co-fondatore ucraino Vlad Yatsenko ha criticato il presidente Putin la scorsa settimana per l'attacco all'Ucraina Dopo un periodo di reticenza, l'amministratore delegato della società fintech londinese Revolut Nikolay Storonsky ha preso posizione contro l'invasione in corso della Russia in Ucraina. Il miliardario russo ha co-fondato Revolut con il suo partner ucraino Vlad Yatsenko, che funge da CTO della società di servizi finanziari. Storonsky ha espresso la sua delusione per il conflitto Russia-Ucraina che ha intrapreso una ... Leggi su coinlist.me (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il CEO diNik Storonsky ha spiegato di aver deciso di essere cauto nei suoi commenti pubblici e nelle sue azioni per il benessere dello staffdiIl suo co-ucraino Vlad Yatsenko ha criticato il presidente Putin la scorsa settimana per l'attacco all'Dopo un periodo di reticenza, l'amministratore delegato della società fintech londineseNikolay Storonsky ha preso posizione contro l'invasione indella Russia in. Il miliardarioha co-fondatocon il suo partner ucraino Vlad Yatsenko, che funge da CTO della società di servizi finanziari. Storonsky ha espresso la sua delusione per il conflitto Russia-che ha intrapreso una ...

