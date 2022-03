Guerra Russia-Ucraina, la Ue: “La crescita rallenterà, vista l’incertezza non applicheremo la regola su riduzione del debito” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Davanti all’estrema incertezza legata all’evoluzione della crisi Ucraina, Bruxelles rinvia la discussione sulla riattivazione del patto di stabilità e lascia che i Paesi allarghino i cordoni della borsa. Oltre a preparare “risposte straordinarie” a livello Ue che dovrebbero essere annunciate la prossima settimana: “Non si tratta di cambiare Next Generation Eu, ma di rafforzare la risposta comune”, ha spiegato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles. Questo perché le sanzioni alla Russia “avranno un costo, oggi difficile da immaginare”, anche per l’Unione, come ha sottolineato il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. “La crescita continuerà ma rallenterà, ma si tratta di un prezzo da pagare per difendere la democrazia“. La prima conseguenza è che “avremo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Davanti all’estrema incertezza legata all’evoluzione della crisi, Bruxelles rinvia la discussione sulla riattivazione del patto di stabilità e lascia che i Paesi allarghino i cordoni della borsa. Oltre a preparare “risposte straordinarie” a livello Ue che dovrebbero essere annunciate la prossima settimana: “Non si tratta di cambiare Next Generation Eu, ma di rafforzare la risposta comune”, ha spiegato il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, in conferenza stampa a Bruxelles. Questo perché le sanzioni alla“avranno un costo, oggi difficile da immaginare”, anche per l’Unione, come ha sottolineato il vice presidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis. “Lacontinuerà ma, ma si tratta di un prezzo da pagare per difendere la democrazia“. La prima conseguenza è che “avremo ...

Advertising

ladyonorato : Abbiamo dichiarato guerra alla Russia impegnandoci in prima linea. Molti pensano che sia cosa buona e giusta. Ma la… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - ladyonorato : Conferma ufficiale alla mia visione: la guerra economica e sociale dichiarata oggi dall’UE alla Russia si trasforme… - MAltosea : Quale migliore vittoria per gli USA con la Guerra in Ucraina: blocco del Nord Stream II e isolamento della Russia d… - gigi_mixersiren : RT @amaricord: Questa è una guerra voluta e provocata da Putin, non dalla Russia. Cancellare la cultura di questa nazione è la cosa più sba… -