GfVip | è scontro tra Lulù e Jessica Selassié | cresce la tensione nella casa

"Grande Fratello Vip" in arrivo nuovi colpi di scena: è scontro tra Lulù e Jessica Selassiè. Chi l'avrebbe mai detto, ecco i dettagli della situazione La linea di vita di Jessica sembra proprio non andare giù a sua sorella Lulù che questa volta non ci sta e mostra ancora una volta il suo carattere peperino. La maggiore delle sorelle Selassiè, raccontandosi al "Grande Fratello vip", ha parlato della sua infanzia e di come l'arrivo della sorella Lulù abbia cambiato la sua famiglia. I dettagli che racconta lasciano tutti senza parole. Nel ripercorrere la loro vita insieme, fatta di bellissimi momenti, Jessica si è soffermata sul rapporto con le sorelle Clarissa e Lulù con cui ha scelto di entrare.

