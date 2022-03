Gal dei Colli di Bergamo, bando per lo sviluppo di infrastrutture e servizi turistici: “Contributi al 90%” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Bergamo. Si è aperta ufficialmente nel mese di febbraio la quarta edizione del bando 7.5.01 “Incentivi per lo sviluppo di infrastrutture e di servizi turistici locali” del Gal dei Colli di Bergamo e del Canto Alto. Il bando finanzia con Contributi al 90% investimenti a finalità pubblica mirati a promuovere le attività turistiche nelle aree rurali del Gal, ovvero all’interno dei comuni di Almè, Villa d’Almè, Paladina, Sorisole, Ponteranica, Torre Boldone e Ranica. Gli interventi vanno dalla realizzazione all’ampliamento di punti informativi per i visitatori, al posizionamento di segnaletica (stradale ed escursionistica) e cartellonistica (didattica ed informativa) lungo i percorsi turistici ed ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 2 marzo 2022). Si è aperta ufficialmente nel mese di febbraio la quarta edizione del7.5.01 “Incentivi per lodie dilocali” del Gal deidie del Canto Alto. Ilfinanzia conal 90% investimenti a finalità pubblica mirati a promuovere le attività turistiche nelle aree rurali del Gal, ovvero all’interno dei comuni di Almè, Villa d’Almè, Paladina, Sorisole, Ponteranica, Torre Boldone e Ranica. Gli interventi vanno dalla realizzazione all’ampliamento di punti informativi per i visitatori, al posizionamento di segnaletica (stradale ed escursionistica) e cartellonistica (didattica ed informativa) lungo i percorsied ...

