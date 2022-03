Furto ai danni della CDL di Vittoria | rubati 2 computer

(Di mercoledì 2 marzo 2022)– “Stanotte ignoti sono entrati nella sedeCamera del Lavoro di, rubando due televisori utilizzati come monitor nelle sale d’aspetto per disciplinare gli accessi degli utenti. Oltre alci sono deinon rilevanti per fortuna alle strutture. Siamo dispiaciuti per l’accaduto perché, oltre al gesto di per sé irruento, tutto quello che rappresenta patrimonio, piccolo o grande che sia, è realizzato grazie ai contributi e ai versamenti dei lavoratori, dei pensionati e dei cittadini e cittadine iscritti alla CGIL. Anche alla sedeCNA di, sempre la scorsa notte, c’è stato un. Alla CNA va tutta la nostra solidarietà. Ringraziamo la solerzia e la grande professionalitàPolizia di ...

