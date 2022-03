Fiorentina Juventus, Fiore: «Sarà una bella partita. Vlahovic? Determinante» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stefano Fiore, ex centrocampista tra le altre della Fiorentina, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24 del match di stasera al Franchi Stefano Fiore, ex centrocampista di Fiorentina e Lazio tra le altre, ha parlato ai microfoni di JuventusNews24. Le sue parole sulla sfida di Coppa Italia di questa sera: Fiorentina-Juventus – «Io sono convinto che Sarà una partita bella. E poi a tenere banco ci Sarà sempre il discorso Vlahovic, dell’accoglienza che riceverà e che nel bene o nel male potrebbe essere un fattore decisivo per influenzare l’andamento della partita. In ogni caso si affronteranno due ottime ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) Stefano, ex centrocampista tra le altre della, ha parlato in esclusiva anews24 del match di stasera al Franchi Stefano, ex centrocampista die Lazio tra le altre, ha parlato ai microfoni diNews24. Le sue parole sulla sfida di Coppa Italia di questa sera:– «Io sono convinto cheuna. E poi a tenere banco cisempre il discorso, dell’accoglienza che riceverà e che nel bene o nel male potrebbe essere un fattore decisivo per influenzare l’andamento della. In ogni caso si affronteranno due ottime ...

juventusfc : Comincia ora la conferenza stampa di Mister Allegri verso #FiorentinaJuve ?? LIVE su @JuventusTV ??… - DiMarzio : #CoppaItalia, @juventusfc | Le possibili scelte di Massimiliano #Allegri per la sfida contro la @acffiorentina - acffiorentina : Non è una partita come le altre ?? Fiorentina-Juventus, Mercoledì 2 marzo 2022 ore 21.00 Acquista subito il tuo bigl… - Indostransfer : RT @Mas_Wisnuuu: Coppa Italia Fiorentina vs Juventus Over 2.00 FT Supported by #Stars77 - Emanuel70123144 : RT @antoniofelix77: La rivalità che la #Fiorentina crede di avere con la #Juventus è come l'amore alle elementari, solo uno dei due sa di e… -