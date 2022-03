Di Maio: “Non stiamo entrando in guerra. Stiamo facendo arrestare Putin” (Di mercoledì 2 marzo 2022) “No, non Stiamo entrando in guerra. Stiamo rispondendo ad una richiesta di aiuto fornendo supporto. E’ un paese invaso da Putin è legittima difesa anche perché cittadini russi stanno protestando. Non Stiamo entrando in guerra Stiamo facendo arrestare Putin”. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Di Maio a Mattino 5 L'articolo proviene da Forze Armate News. Leggi su forzearmatenews (Di mercoledì 2 marzo 2022) “No, noninrispondendo ad una richiesta di aiuto fornendo supporto. E’ un paese invaso daè legittima difesa anche perché cittadini russi stanno protestando. Nonin”. Lo ha detto il ministro degli esteri Luigi Dia Mattino 5 L'articolo proviene da Forze Armate News.

Advertising

borghi_claudio : Non so se siano più inappropriate oggi le dichiarazioni di Di Maio o di Le Maire. Ma possibile che non si riesca a… - guglielmopicchi : ??Le parole del ministro degli esteri Luigi Di Maio sono inopportune e pericolose. Forse è stanco o stressato. Valut… - MediasetTgcom24 : Ucraina, Di Maio: 'L'Italia non entrerà in guerra, impegno per la pace' #ue #luigidimaio #ucraina #dimaio… - luigi70247070 : Si potrà sperare di non vedere MAI PIÙ il sig. Di Maio in parlamento ad occupare ruoli non adatti alla sua MOLTO IN… - RenzoCianchetti : RT @Cambiacasacca: Non bisogna par parlare di maio che s'è risentito per la storia dei sette buffet in sette giorni e parla mosso dalla rab… -