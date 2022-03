Di Maio: «Non stiamo entrando in guerra, il nostro ambasciatore ha salvato 100 italiani» (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lavoriamo per la pace ma le bombe russe sui civili sono crimini di guerra. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio interviene oggi a Mattino 5 per parlare della guerra in Ucraina. Di Maio prima precisa che «stiamo rispondendo alla richiesta d’ aiuto dell’Ucraina. Noi non stiamo entrando in guerra. stiamo facendo arretrare Putin. Putin deve arrivare al tavolo della pace ma non ci arriverà con la gentilezza». Poi dice che riguardo le forniture di gas «avremo una partnership energetica più forte» con l’Algeria «che ci permetterà di compensare gli effetti della guerra. C’è una grande disponibilità da parte dell’Algeria a sostenerci sia nel breve, medio e lungo termine». Il ministro ha fatto anche sapere che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lavoriamo per la pace ma le bombe russe sui civili sono crimini di. Il ministro degli Esteri Luigi Diinterviene oggi a Mattino 5 per parlare dellain Ucraina. Diprima precisa che «rispondendo alla richiesta d’ aiuto dell’Ucraina. Noi noninfacendo arretrare Putin. Putin deve arrivare al tavolo della pace ma non ci arriverà con la gentilezza». Poi dice che riguardo le forniture di gas «avremo una partnership energetica più forte» con l’Algeria «che ci permetterà di compensare gli effetti della. C’è una grande disponibilità da parte dell’Algeria a sostenerci sia nel breve, medio e lungo termine». Il ministro ha fatto anche sapere che ...

