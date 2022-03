Calcio: Chelsea. Abramovich vende 'Proventi a favore vittime guerra' (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il magnate russo: "Mi spiace lasciare così, gli incassi netti a una Fondazione" LONDRA (INGHILTERRA) - Roman Abramovich mette in vendita il Chelsea e promette di devolvere gli incassi netti dell'... Leggi su sport.tiscali (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il magnate russo: "Mi spiace lasciare così, gli incassi netti a una Fondazione" LONDRA (INGHILTERRA) - Romanmette in vendita ile promette di devolvere gli incassi netti dell'...

Advertising

fanpage : Roman Abramovic vende il #Chelsea e in una nota dichiara: 'Il ricavato alle vittime della guerra in #Ucraina'… - repubblica : Abramovich vende il Chelsea: 'Il ricavato andrà alle vittime di guerra in Ucraina' - SkySport : Chelsea, Abramovich ha deciso di vendere il club: 'Incassi cessione alle vittime guerra' #SkySport #Chelsea… - FrancescaAcern1 : RT @fanpage: Roman Abramovic vende il #Chelsea e in una nota dichiara: 'Il ricavato alle vittime della guerra in #Ucraina' #UkraineRussiaWa… - teletext_ch_it : Calcio: il Chelsea è in vendita -