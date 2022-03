Bonus tv, corsa all’acquisto di nuovi apparecchi. Ma quanti problemi con sostituzioni e i rimborsi (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il nuovo digitale terrestre, la rivoluzione della tv ed il Bonus per tenere il passo con la modernità. È uno, se non il principale motivo che sta spingendo tanti consumatori a cambiare televisore E quando c’è da fare un acquisto, magari potendo contare su un’agevolazione, capita di essere attratti dalle novità, dai prodotti all’avanguardia e dalle offerte ammiccanti. Magari si sfora il budget, però per una volta si può anche fare. A patto che sia la volta buona, quella giusta e, purtroppo, non sempre è così. Lo dimostrano le segnalazioni che stanno arrivando all’associazione Codici, contattata da consumatori infuriati per i problemi sorti in seguito all’acquisto. “In questo periodo le offerte e le promozioni di tv fioccano – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e questo sta generando una corsa ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il nuovo digitale terrestre, la rivoluzione della tv ed ilper tenere il passo con la modernità. È uno, se non il principale motivo che sta spingendo tanti consumatori a cambiare televisore E quando c’è da fare un acquisto, magari potendo contare su un’agevolazione, capita di essere attratti dalle novità, dai prodotti all’avanguardia e dalle offerte ammiccanti. Magari si sfora il budget, però per una volta si può anche fare. A patto che sia la volta buona, quella giusta e, purtroppo, non sempre è così. Lo dimostrano le segnalazioni che stanno arrivando all’associazione Codici, contattata da consumatori infuriati per isorti in seguito. “In questo periodo le offerte e le promozioni di tv fioccano – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – e questo sta generando una...

