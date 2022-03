Balotelli: «Non posso paragonarmi a Messi e Ronaldo, ho perso tante occasioni…» (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante italiano Mario Balotelli ha parlato delle occasioni perse nella sua carriera Mario Balotelli, attaccante dell’Adana Demirspor convocato anche da Mancini nell’ultimo stage della Nazionale, in una intervista a The Athletic ha parlato delle occasioni perse nella sua carriera. OCCASIONI PERSE – «Al giorno d’oggi non posso dire di essere bravo come Ronaldo, perché Ronaldo ha vinto quanti palloni d’oro? Cinque? Non puoi paragonarti a Messi e Ronaldo, nessuno può. Ma se parliamo solo di qualità, di qualità calcistica qualità, non ho nulla da invidiare a loro, ad essere onesti. Ho perso alcune occasioni per essere a quel livello. Ma sono sicuro al 100% che la mia qualità è allo stesso livello di queste persone, ma io… Ho ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 2 marzo 2022) L’attaccante italiano Marioha parlato delle occasioni perse nella sua carriera Mario, attaccante dell’Adana Demirspor convocato anche da Mancini nell’ultimo stage della Nazionale, in una intervista a The Athletic ha parlato delle occasioni perse nella sua carriera. OCCASIONI PERSE – «Al giorno d’oggi nondire di essere bravo come, perchéha vinto quanti palloni d’oro? Cinque? Non puoi paragonarti a, nessuno può. Ma se parliamo solo di qualità, di qualità calcistica qualità, non ho nulla da invidiare a loro, ad essere onesti. Hoalcune occasioni per essere a quel livello. Ma sono sicuro al 100% che la mia qualità è allo stesso livello di questene, ma io… Ho ...

