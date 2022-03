Advertising

Balotelli: "Mio livello? Come quello di Messi e CR7. Il più grande errore…"
Mario Balotelli si sfoga: 'Ecco il m…
Balotelli: "Questo il mio errore più grande. Champions con l'Inter incredibile, ma…"
Balotelli si sfoga: 'Il mio livello? Lo stesso di Cristiano Ronaldo e Messi. Io però ho perso tante chance in carri…
Balotelli: "Questo il mio errore più grande. Champions con l'Inter incredibile, ma…"

Marioè ripartito dalla Turchia , dall'Adana Demirspor. Con l'obiettivo dei mondiali in Qatar ... ' Penso che lasciare il Manchester City sia stato ilerrore più grande . Quando sono andato ...: 'Lasciare il City è stato ilpiù grande errore'si dice certo che avrebbe vinto almeno un Pallone d'Oro , se fosse rimasto in Inghilterra nel 2013 invece di tornare in Italia,...Torna a parlare Mario Balotelli e quando lo fa non è mai banale. In un'intervista rilasciata a The Athletic, Super Mario - recentemente tornato ad essere convocato in ...L'attaccante italiano, Mario Balotelli, ripercorre la sua carriera non nascondendo qualche rimpianto legato al passato ...