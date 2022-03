Anonymous, la guerra passa anche dalla recensioni: così su Google Maps e TripAdvisor si aggira la censura russa (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Russia ha aperto un sito contro le fake news, come racconta l’agenzia Tass, per assicurarsi che non vengano diffuse informazioni contro il governo sulla guerra in Ucraina. Questo dato basta a capire quanto sia alta l’attenzione per le informazioni che circolano sull’invasione e quanto si stia rafforzando la mano della censura. Il Cremlino ha bloccato Facebook e Twitter in Russia, anche se la loro diffusione sul territorio era già limitata visto che hanno sempre prevalso alternative come VKontakte e Odnoklassniki. Nonostante Mosca non abbia ancora alzato quel Great Firewall che isola e controlla internet in Cina, l’attenzione delle autorità per le notizie che circolano sul conflitto con l’Ucraina è altissima. In questi giorni Anonymous ha deciso di suggerire una via alternativa: ha chiesto a tutti gli utenti che ... Leggi su open.online (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Russia ha aperto un sito contro le fake news, come racconta l’agenzia Tass, per assicurarsi che non vengano diffuse informazioni contro il governo sullain Ucraina. Questo dato basta a capire quanto sia alta l’attenzione per le informazioni che circolano sull’invasione e quanto si stia rafforzando la mano della. Il Cremlino ha bloccato Facebook e Twitter in Russia,se la loro diffusione sul territorio era già limitata visto che hanno sempre prevalso alternative come VKontakte e Odnoklassniki. Nonostante Mosca non abbia ancora alzato quel Great Firewall che isola e controlla internet in Cina, l’attenzione delle autorità per le notizie che circolano sul conflitto con l’Ucraina è altissima. In questi giorniha deciso di suggerire una via alternativa: ha chiesto a tutti gli utenti che ...

ferrazza : Anonymous ha hackerato Google Maps come segno di protesta contro la guerra in Ucraina. Se si cerca un albergo a Mos… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Open_gol : Non è chiaro cosa ci sia in questi documenti ma cresce l’allerta #UkraineRussiaWar - mybipolarego : RT @Agenzia_Ansa: UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi segreti n… - annoupanoux : RT @P_M_1960: #Cyberguerra Da quando Putin ha di fatto dato il via alle ostilità, il collettivo Anonymous e diversi altri gruppi haker han… -