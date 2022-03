Amici 21, il Serale si avvicina: data di inizio e numero di puntate (Di mercoledì 2 marzo 2022) Il Serale della nuova edizione di Amici 21 si avvicina sempre di più: scopriamo la data di inizio e il numero di puntate. Il Serale di Amici 2022 si avvicina sempre di più. La stessa Maria De Filippi nel corso ha confermato che ormai manca una sola puntata del pomeridiano. Da tempo ormai tra gli allievi è iniziata la corsa per ottenere la maglia dorata e, di conseguenza, l’accesso al Serale. Amici21, quando inizia il Serale (via social)Il Serale della nuova edizione di Amici si avvicina ormai sempre di più e tutto è in fase di preparazione da tempo. La stessa Maria De Filippi ha confermato che ... Leggi su vesuvius (Di mercoledì 2 marzo 2022) Ildella nuova edizione di21 sisempre di più: scopriamo ladie ildi. Ildi2022 sisempre di più. La stessa Maria De Filippi nel corso ha confermato che ormai manca una sola puntata del pomeridiano. Da tempo ormai tra gli allievi è iniziata la corsa per ottenere la maglia dorata e, di conseguenza, l’accesso al21, quando inizia il(via social)Ildella nuova edizione disiormai sempre di più e tutto è in fase di preparazione da tempo. La stessa Maria De Filippi ha confermato che ...

