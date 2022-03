Un planisfero del nostro vissuto (Di mercoledì 2 marzo 2022) La cartografia, come scrive lo storico Karl Schogel in Leggere il tempo nello spazio, nel corso degli ultimi decenni è diventata una nuova «fenomenologia dello spirito», visto che le mappe sono proiezioni del mondo che rispecchiano, così come i testi storici, il momento storico in cui sono state realizzate. È stata ridefinita la nozione di cartografia, utilizzata non solo da geografi, urbanisti e architetti per indagare territori e spazi geografici, ma da antropologi, scienziati, artisti e ricercatori per suggerire istanze … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 2 marzo 2022) La cartografia, come scrive lo storico Karl Schogel in Leggere il tempo nello spazio, nel corso degli ultimi decenni è diventata una nuova «fenomenologia dello spirito», visto che le mappe sono proiezioni del mondo che rispecchiano, così come i testi storici, il momento storico in cui sono state realizzate. È stata ridefinita la nozione di cartografia, utilizzata non solo da geografi, urbanisti e architetti per indagare territori e spazi geografici, ma da antropologi, scienziati, artisti e ricercatori per suggerire istanze … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

KRISKSB : @Quirinale @Palazzo_Chigi NON INVIATE ARMI!!! FERMATE IN OGNI MODO L'ESCALATION MILITARE!!! USATE, SOLO ED ESCLUSIV… - Carlacsrol : RT @marcell16895275: @Pecjosef Non a caso per noi che abbiamo il polso della storia sappiamo che il Sionismo è il custode / ordinante dell’… - mariafalsetta : RT @marcell16895275: @Pecjosef Non a caso per noi che abbiamo il polso della storia sappiamo che il Sionismo è il custode / ordinante dell’… - GiuliaDeGiorgio : @mirko_1972 @ilciccio67 Decidessero di farlo allora agevolo screenshot del planisfero dove possono misurarsi la cio… - Moreno01720679 : RT @marcell16895275: @Pecjosef Non a caso per noi che abbiamo il polso della storia sappiamo che il Sionismo è il custode / ordinante dell’… -

Ultime Notizie dalla rete : planisfero del Stellantis - Nelle pieghe del piano Dare Forward c'è la sfida geopolitica ... che vedrebbe una riallocazione dei ricavi sul planisfero entro il 2030, rendendo più globale e meno regionale il respiro del colosso transatlantico. Così, mettendo a confronto il 2021 con lo ...

Maurizio Carucci, aspettando il suo Respiro si scoprono le Origini ... come la destinazione di un viaggio conoscitivo alla scoperta della nuova attitude e del nuovo stile di Maurizio Carucci . RESPIRO " TRACKLIST 1. Metà mattina 2. Planisfero 3. ...

Dare Forward 2030, nelle pieghe del piano di Stellantis: la sfida geopolitica - Quattroruote.it Quattroruote Nelle pieghe del piano Dare Forward c'è la sfida geopolitica Il gruppo cerca di riequilibrare il baricentro delle proprie attività automobilistiche, alleggerendo soprattutto il Nord America a favore di un contributo più significativo dei mercati asiatici, Cina ...

Ucraini e russi che fanno squadra in A Quando Atalanta e Sampdoria si troveranno di fronte, lunedì sera, il nodo gordiano che lega il passato e il futuro dei suoi calciatori difficilmente si sarà sciolto. A meno che la Madonna di Vladimir, ...

... che vedrebbe una riallocazione dei ricavi sulentro il 2030, rendendo più globale e meno regionale il respirocolosso transatlantico. Così, mettendo a confronto il 2021 con lo ...... come la destinazione di un viaggio conoscitivo alla scoperta della nuova attitude enuovo stile di Maurizio Carucci . RESPIRO " TRACKLIST 1. Metà mattina 2.3. ...Il gruppo cerca di riequilibrare il baricentro delle proprie attività automobilistiche, alleggerendo soprattutto il Nord America a favore di un contributo più significativo dei mercati asiatici, Cina ...Quando Atalanta e Sampdoria si troveranno di fronte, lunedì sera, il nodo gordiano che lega il passato e il futuro dei suoi calciatori difficilmente si sarà sciolto. A meno che la Madonna di Vladimir, ...