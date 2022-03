Ucraina, Putin ha già perso la guerra, secondo Yuval Noah Harari: ecco perché (Di martedì 1 marzo 2022) Vladimir Putin ha già perso la guerra. Questo il verdetto espresso dal celebre storico israeliano Yuval Noah Harari, sulle colonne del Guardian. A meno di una settimana dall'inizio della guerra, è ... Leggi su globalist (Di martedì 1 marzo 2022) Vladimirha giàla. Questo il verdetto espresso dal celebre storico israeliano, sulle colonne del Guardian. A meno di una settimana dall'inizio della, è ...

giorgio_gori : Dal 2017 la #Lega di Salvini è alleata con “Russia Unita”, il partito di #Putin. Il patto si rinnoverà in automatic… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - lauraboldrini : Mentre #Ucraina e #Russia avviano i #negoziati, il dittatore bielorusso #Lukashenko, garante dell'incontro, con un… - MKISKOV : RT @marcodimaio: Sulla guerra in Ucraina sentiamo spesso dire: “Sì la Russia e Putin, però la NATO si è allargata troppo”. Ebbene, proprio… - infgil : RT @OGiannino: L indiscutibile costruttività dell’approccio di Putin nella trattativa con l’Ucraina -