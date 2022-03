Ucraina: Alfieri, 'reazione compatta Ue e alleanza atlantica per pace e difesa' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Le decisioni prese sono state sofferte, in una situazione drammatica senza precedenti: l'intervento di Putin è un'aggressione armata in uno stato straniero con un sovvertimento delle regole basilari della comunità internazionale”. Così a Radio immagina Alessandro Alfieri, senatore Pd e capogruppo in commissione Esteri al Senato. “L'Europa e l'alleanza atlantica non potevano che reagire in maniera unitaria. Putin ha ricompattato tutto il fronte dei paesi dell'alleanza atlantica che negli anni precedenti avevano avuto diverse vedute” ha aggiunto Alfieri spiegando che è stato "indispensabile il rafforzamento dei dispositivi militari al fianco est dei paesi della NATO e le sanzioni sia individuali che commerciali che saranno molto dure”. “La ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - “Le decisioni prese sono state sofferte, in una situazione drammatica senza precedenti: l'intervento di Putin è un'aggressione armata in uno stato straniero con un sovvertimento delle regole basilari della comunità internazionale”. Così a Radio immagina Alessandro, senatore Pd e capogruppo in commissione Esteri al Senato. “L'Europa e l'non potevano che reagire in maniera unitaria. Putin ha rito tutto il fronte dei paesi dell'che negli anni precedenti avevano avuto diverse vedute” ha aggiuntospiegando che è stato "indispensabile il rafforzamento dei dispositivi militari al fianco est dei paesi della NATO e le sanzioni sia individuali che commerciali che saranno molto dure”. “La ...

