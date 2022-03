Ucraina | abbattuti due elicotteri russi | Video

Leggi su panorama

(Di martedì 1 marzo 2022) Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli affari interni dell', ha annunciato che duesono stati. Dalle immagini delsi possono notare i missili che colpiscono violentemente i due aeromobili., A Kherson Vengono Bombardate Le Palazzine None, Feriti In Un Centro Di Comunicazione Radar Militare Nell'area Di Brovary None, I Resti Del Palazzo Del Governo A Kharkiv None