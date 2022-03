Traffico Roma del 01-03-2022 ore 13:30 (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverde Roma ben trovati dalla redazione Buon pomeriggio ci sono disagi sulla raccordo anulare abbiamo coda in carreggiata interna a partire dall’uscita per la Roma Napoli Sì non l’ho ancora Ardeatina si tratta di un incidente incidente avvenuto all’interno della galleria dell’appia incidente anche sul tratto Urbano della Roma L’Aquila ci sono cose tra via Filippo Fiorentini via di Tor Cervara in direzione del raccordo la signora un incidente in Prati all’intersezione tra via Leone IV e v a Ostia disagi nella zona problemi anche in via Angelo Emo per un incidente avvenuto nei pressi di via degli Ammiragli un altro incidente rallentamenti sulla circonvallazione Trionfale nei pressi di Piazzale degli Eroi invariata una situazione al Aurelio Dopo un incidente provoca code sulla circonvallazione Aurelia all’altezza di via Giuseppe ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022) Luceverdeben trovati dalla redazione Buon pomeriggio ci sono disagi sulla raccordo anulare abbiamo coda in carreggiata interna a partire dall’uscita per laNapoli Sì non l’ho ancora Ardeatina si tratta di un incidente incidente avvenuto all’interno della galleria dell’appia incidente anche sul tratto Urbano dellaL’Aquila ci sono cose tra via Filippo Fiorentini via di Tor Cervara in direzione del raccordo la signora un incidente in Prati all’intersezione tra via Leone IV e v a Ostia disagi nella zona problemi anche in via Angelo Emo per un incidente avvenuto nei pressi di via degli Ammiragli un altro incidente rallentamenti sulla circonvallazione Trionfale nei pressi di Piazzale degli Eroi invariata una situazione al Aurelio Dopo un incidente provoca code sulla circonvallazione Aurelia all’altezza di via Giuseppe ...

