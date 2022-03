Strada provinciale a Barcellona: ancora un cedimento (Di martedì 1 marzo 2022) Una grossa buca si è aperta sulla Strada provinciale che collega la statale 113, in prossimità del ponte Termini, alla frazione Portosalvo di Barcellona e alle frazioni Bafia e Protonotaro di ... Leggi su gazzettadelsud (Di martedì 1 marzo 2022) Una grossa buca si è aperta sullache collega la statale 113, in prossimità del ponte Termini, alla frazione Portosalvo die alle frazioni Bafia e Protonotaro di ...

Ultime Notizie dalla rete : Strada provinciale Strada provinciale a Barcellona: ancora un cedimento Una grossa buca si è aperta sulla strada provinciale che collega la statale 113, in prossimità del ponte Termini, alla frazione Portosalvo di Barcellona e alle frazioni Bafia e Protonotaro di Castroreale . Non una novità per questo ...

Incidente in via Rigosa: chiusa al traffico la SP 26 "Valle del Lavino" per demolizione ponte BOLOGNA - La strada provinciale SP 26 'Valle del Lavino' è chiusa al traffico dal km 0+000 al km 0+950 nel comune di Bologna per consentire la demolizione del Ponte dello Svincolo di Borgo Panigale sul Torrente ...

Si disegna la nuova strada provinciale, occorre maggiore sicurezza e allargare le carreggiate RiminiToday Un inaspettato “posto di blocco” lungo una strada d’Abruzzo (video) E’ accaduto sulla strada per Villalago, suggestivo borgo in provincia dell’Aquila che domina rispetto alle Gole del Sagittario. Un automobilista illumina con i fari della propria vettura il folto ...

Tir perde manufatto in cemento, svincolo chiuso a Treviolo. Code Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Treviolo che hanno chiuso al traffico il tratto di strada in attesa che arrivi un carro gru speciale che possa rimuovere il grosso manufatto ...

