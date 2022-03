Screening oncologici gratuiti | parte il tour dell’Asl di Salerno

(Di martedì 1 marzo 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– “Fai la prima mossa con le fermate della salute”, è questo lo slogan che accompagnerà l’edizione 2022 della campagna a supporto degliper Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella e Melanoma, realizzata dalla Regione Campania in collaborazione con l’Asl. Il, come tradizione,da, con le prime due tappe: lunedì 7 marzo 2022 – Largo A. Santelmo martedì 8 marzo 2022 – Piazza della Concordia Il camper stazionerà con i suoi operatori dalle ore 9.00 alle ore 18.00. CONFERENZA STAMPA – Lunedì 7 marzo, alle ore 11.30, il Direttore Sanitario Aziendale dott. Ferdinando Primiano, il Sindaco didott. Vincenzo Napoli, insieme ai referenti delle quattro ...

- TeleradioNews : Martedì 1 marzo fa tappa a Caiazzo la campagna di prevenzione "Mi voglio bene – Screening oncologici in tour' promo… - TeleradioNews : Caiazzo. 'Screening oncologici in tour' martedì 1 marzo al largo 'Fossi' su iniziativa dell'ASL Caserta - Caiazzo… - NibBiotec : Il corona virus ha impattato negativamente sugli screening oncologici. Il tumore alla prostata vedeva una sopravviv…

"Fai la prima mossa con le fermate della salute", è questo lo slogan che accompagnerà l'edizione 2022 della campagna a supporto degli screening oncologici gratuiti per Colon Retto, Cervice Uterina, Mammella e Melanoma. Dopo un continuo trend in salita degli ultimi anni, la quota di donne che si è sottoposta nel 2020 allo screening cervicale nell'ambito dei programmi organizzati è passata dal 52% del 2019 al 46%.