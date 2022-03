Roma, frattura al naso per Zaniolo: per ora niente intervento (Di martedì 1 marzo 2022) Il centrocampista della Roma, Nicolò Zaniolo, dopo lo scontro di gioco con Giulio Maggiore nel finale del match di Serie A contro lo Spezia, ha riportato una piccola frattura al naso. Al momento, però, non è previsto un intervento chirurgico e, per questo motivo, il calciatore potrà allenarsi regolarmente con i compagni di squadra e scendere in campo nelle prossime gare. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) Il centrocampista della, Nicolò, dopo lo scontro di gioco con Giulio Maggiore nel finale del match di Serie A contro lo Spezia, ha riportato una piccolaal. Al momento, però, non è previsto unchirurgico e, per questo motivo, il calciatore potrà allenarsi regolarmente con i compagni di squadra e scendere in campo nelle prossime gare. SportFace.

