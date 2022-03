Rampelli | «È di nuovo buio in Europa Basta ambiguità dopo gli errori di un Occidente pavido»»

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 1 marzo 2022) “Il mio sarà un intervento ricostruttivo. Non risolutivo, come quelli che ho sentito fin qui. Qualcuno dovrà pure farlo”, così Fabioalla Cameral’informativa del premier Draghi. “È è diin, ancora guerra,il 1945,i bombardamenti di Belgrado del ‘99 e la dissoluzione della Jugoslavia. Ora s’incendia l’Ucraina. La cui capitale Kiev è più antica di Mosca. Altro che”.: è diin“Scorrono immagini raccapriccianti della popolazione in fuga. Barbaramente colpita dal secondo esercito più potente del mondo. Donne e bambini che si rifugiano nelle metropolitane. O si mettono in cammino con ogni mezzo verso Stati confinanti”, incalza il ...