Per la Turchia domani non ci saranno negoziati per il cessate il fuoco (Di mercoledì 2 marzo 2022) La Turchia ritiene molto improbabile che ci siano nuovi colloqui che portino a un cessate il fuoco mercoledì. Il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, infatti, ha detto che le richieste del presidente russo, Vladimir Putin, "... Leggi su europa.today (Di mercoledì 2 marzo 2022) Laritiene molto improbabile che ci siano nuovi colloqui che portino a unilmercoledì. Il portavoce della presidenza turca, Ibrahim Kalin, infatti, ha detto che le richieste del presidente russo, Vladimir Putin, "...

Advertising

GiovaQuez : La Turchia non ha in programma di imporre sanzioni alla Russia, ma cerca di mantenere un canale per il dialogo. Lo… - rtl1025 : ???? La #Turchia non ha in programma di imporre sanzioni alla #Russia, ma cerca di mantenere un canale per il dialogo… - Adnkronos : #Russia, la Turchia di #Erdogan non adotta sanzioni. - Lucillalucilla7 : @L_a_u_r_a____ intendevo che l immagine di kerem e la miglior forma di pubblicita per la turchia lui la rappresenta… - arquer12 : RT @dottorbarbieri: SUICIDARSI ECONOMICAMENTE? ? 'Per quanto riguarda la partecipazione congiunta e paritaria con Gazprom nel gasdotto Blu… -