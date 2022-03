“Non mi ricordo dove abito”: 83enne si smarrisce a Roma (Di martedì 1 marzo 2022) Anziana, sola e disorientata: così è apparsa a una ragazza una cittadina italiana. Si trovava in via del Babuino, famosa strada della capitale. La donna era molto infreddolita ed è stata assistita dagli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Centro “Ex Trevi”. Anziana di 83 anni non ricorda dove abita Ha 83 anni e appare molto infreddolita, tuttavia non può tornare a casa. Il motivo è presto detto: non ricorda più dove abita. Ad allertare i vigili urbani è stata una ragazza, che ha avvicinato il personale, indicando la donna e spiegando la situazione. Gli agenti si sono mobilitati e da un lato hanno rassicurato la signora, dall’altro hanno cercato di rintracciare i familiari, riuscendo infine a contattare il figlio. Leggi anche: Nettuno. ‘Dammi i soldi’: 58enne picchia e lascia sanguinante l’anziana madre su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 1 marzo 2022) Anziana, sola e disorientata: così è apparsa a una ragazza una cittadina italiana. Si trovava in via del Babuino, famosa strada della capitale. La donna era molto infreddolita ed è stata assistita dagli agenti della Polizia Locale del I Gruppo Centro “Ex Trevi”. Anziana di 83 anni non ricordaabita Ha 83 anni e appare molto infreddolita, tuttavia non può tornare a casa. Il motivo è presto detto: non ricorda piùabita. Ad allertare i vigili urbani è stata una ragazza, che ha avvicinato il personale, indicando la donna e spiegando la situazione. Gli agenti si sono mobilitati e da un lato hanno rassicurato la signora, dall’altro hanno cercato di rintracciare i familiari, riuscendo infine a contattare il figlio. Leggi anche: Nettuno. ‘Dammi i soldi’: 58enne picchia e lascia sanguinante l’anziana madre su Il Corriere della Città.

