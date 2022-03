Milan-Inter, Inzaghi: “Dobbiamo recuperare brillantezza” (Di mercoledì 2 marzo 2022) Simone Inzaghi nel post partita di Milan-Inter, match della semifinale di andata della Coppa Italia L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro il Milan, e valevole per l’andata delle semifinali della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sport Mediaset. Un solo gol nelle ultime cinque partite, si è dato una spiegazione? “Penso sia stato un derby meno spettacolare rispetto agli altri due. C’è tanto in palio, le squadre non erano sciolte. Comunque ci penseremo ad aprile al ritorno, vogliamo la finale per vincere in un altro trofeo sapendo che siamo alla 36esima partita, abbiamo giocato tanto. Dobbiamo recuperare brillantezza ma stiamo ... Leggi su intermagazine (Di mercoledì 2 marzo 2022) Simonenel post partita di, match della semifinale di andata della Coppa Italia L’allenatore dell’Simone, al termine del match pareggiato per 0 a 0 contro il, e valevole per l’andata delle semifinali della Coppa Italia, ha raccontato le sue impressioni sul match di San Siro ai microfoni di Sport Mediaset. Un solo gol nelle ultime cinque partite, si è dato una spiegazione? “Penso sia stato un derby meno spettacolare rispetto agli altri due. C’è tanto in palio, le squadre non erano sciolte. Comunque ci penseremo ad aprile al ritorno, vogliamo la finale per vincere in un altro trofeo sapendo che siamo alla 36esima partita, abbiamo giocato tanto.ma stiamo ...

Advertising

MarcoBellinazzo : Le verifiche sul Financial Fair play riguardano oltre 30 club europei (inclusi Roma, Inter, Juve e Milan) ed era un… - pisto_gol : Ieri sera a @ilbellodcalcio il direttore della @Gazzetta_it ha testualmente detto”Il nostro pubblico di riferimento… - gippu1 : Ironia della sorte: il #Milan non concludeva un derby senza ammoniti da Milan-Inter 0-0 del 7 maggio 2003, semifina… - Gazzetta_it : #MilanInter Inzaghi: 'Abbiamo rischiato poco. Obiettivo finale, presto torneremo a segnare' - VL_Albertson : 5/6 palle gol a 0 per il Milan. Rigore nettissimo negato a #Giroud Rosso per #Lautaro negato dall’arbitro. Partita… -