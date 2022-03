Le strategie di Putin per costringere l’Occidente a trattare? (Di martedì 1 marzo 2022) Il Presidente russo continua a ribadire, in prima persona e tramite rappresentanti del governo, i motivi per cui l’invasione dell’Ucraina è da considerarsi lecita. Insieme a ciò, Putin elenca le ragioni secondo cui l’Unione europea non ha il diritto di fornire armi agli ucraini. Secondo la sua versione, sarebbero stati violati alcuni criteri del Consiglio dell’Unione europea sull’esportazione delle armi. Come Putin cerca di far trattare l’Occidente Per il Presidente russo è Kiev a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità regionale. L’Ucraina avrebbe violato il principio di non uso della forza e il regime di non proliferazione nel controllo degli armamenti. Inoltre, per Putin, c’è il rischio che le consegne di armi cadano nelle mani sbagliate e che l’Ucraina non mantenga l’equilibrio tra la ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Il Presidente russo continua a ribadire, in prima persona e tramite rappresentanti del governo, i motivi per cui l’invasione dell’Ucraina è da considerarsi lecita. Insieme a ciò,elenca le ragioni secondo cui l’Unione europea non ha il diritto di fornire armi agli ucraini. Secondo la sua versione, sarebbero stati violati alcuni criteri del Consiglio dell’Unione europea sull’esportazione delle armi. Comecerca di farPer il Presidente russo è Kiev a minacciare la pace, la sicurezza e la stabilità regionale. L’Ucraina avrebbe violato il principio di non uso della forza e il regime di non proliferazione nel controllo degli armamenti. Inoltre, per, c’è il rischio che le consegne di armi cadano nelle mani sbagliate e che l’Ucraina non mantenga l’equilibrio tra la ...

