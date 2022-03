Kevin Prince Boateng svela i reali motivi dietro la rottura con Melissa Satta | “Non l’ho lasciata per un’altra ma…”

(Di martedì 1 marzo 2022) Il calciatoreè tornato a parlare dellacon la sua ex compagna. I due, genitori del piccolo Maddox e dopo una relazione fatta di alti a bassi, si sono detti definitivamente addio nel Dicembre del 2020. Da quel momento riprendere in mano le loro vite non è stato semplice. Ne aveva parlato anche lain un’intervista ria Verissimo nella quale si era raccontata. Aveva parlato della fine del suo matrimonio senza però accennare a rancore o risentimento nei confronti di. Adesso a tornare sullatra i due è stato proprio il diretto interessato. In un’intervista rial Corriere della Sera infatti, il calciatore ha voluto precisare ...

Il 21 dicembre 2020 Melissa Satta eBoateng annunciavano la fine del loro matrimonio con un comunicato ufficiale . Un anno e mezzo dopo, il calciatore tedesco di origini ghanesi ha rotto il silenzio, parlando del divorzio ...Boateng con Valentina Fradegrada alle Maldive Il calciatore dell'Herta Berlino ha anche parlato dell' addio a Melissa Satta , chiarendo di non averla tradita. 'Non sono uno che lascia ..."Non ho lasciato Melissa Satta per un’altra”. Kevin Prince Boateng, tra pochi giorni 35 anni, oggi all’Herta Berlino, lo racconta al Corriere della Sera, smentendo le voci del tradimento della moglie ...«Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra». Con queste parole Kevin Prince Boateng vuole fare chiarezza sulle motivazioni della sua ...