In coda per donare il sangue sfidando i missili russi: "L'esercito si sta comportando in modo eroico, dobbiamo aiutare soldati e civili" (Di martedì 1 marzo 2022) In fila, ordinati. Nonostante le temperature nuovamente rigide e la neve che ha imbiancato la città. Ma in questa guerra meschina che colpisce i civili e uccide donne e bambini non è certo il ritorno dell'inverno a fermare la dignità di un popolo colpito ma non ancora affondato. A Kiev, per tutto il giorno, lunghissime code si sono formate non solo per comprare il pane, le medicine e tentare inutilmente di prelevare soldi dai bancomat, ma anche per donare il sangue. Ogni conflitto causa morti e feriti e per coloro che rimangono vittime delle bombe bisogna attrezzarsi. E gli ucraini, anche in questo, si stanno dimostrando generosi e compatti. "In poche ore abbiamo effettuato un centinaio di prelievi e se il ritmo sarà questo per tutto il giorno arriveremo almeno a trecento donazioni", spiega Victoria, dottoressa nella clinica ...

