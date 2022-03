Guerra Ucraina, dopo Gergiev, anche la soprano russa Anna Netrebko non sarà alla Scala (Di martedì 1 marzo 2022) Il non aver preso le distanze dall'invasione russa in Ucraina sta scatenando reazioni. Il primo era stato il sindaco di Milano Sala che al maestro, prossimo alla direzione della Dama di Picche di ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 1 marzo 2022) Il non aver preso le distanze dall'invasioneinsta scatenando reazioni. Il primo era stato il sindaco di Milano Sala che al maestro, prossimodirezione della Dama di Picche di ...

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - Tg3web : Riunione plenaria straordinaria del Parlamento europeo sulla guerra in Ucraina. Applausi e commozione per il discor… - paolo_r_2012 : RT @DaliaDaliaanfo: 'È difficile spiegare la #guerra dei grandi ad un #bambino. Alla sera i soldatini di quest'ultimo fanno sempre rientro… -