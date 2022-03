Guerra Russia-Ucraina, morti due calciatori ucraini a causa dei bombardamenti (Di martedì 1 marzo 2022) La Fifpro ha reso noto che due calciatori ucraini sono morti in seguiti ai bombardamenti nell’ambito della Guerra tra Russia e Ucraina. Si tratta di Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko, entrambi appartenenti alle serie minori del paese: “I nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici e ai compagni di squadra dei giovani calciatori ucraini Vitalii Sapylo (21) e Dmytro Martynenko (25), le prime sconfitte del calcio in questa Guerra. Possano entrambi riposare in pace”. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) La Fifpro ha reso noto che duesonoin seguiti ainell’ambito dellatra. Si tratta di Vitalii Sapylo e Dmytro Martynenko, entrambi appartenenti alle serie minori del paese: “I nostri pensieri vanno alle famiglie, agli amici e ai compagni di squadra dei giovaniVitalii Sapylo (21) e Dmytro Martynenko (25), le prime sconfitte del calcio in questa. Possano entrambi riposare in pace”. SportFace.

