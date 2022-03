Guerra Russia-Ucraina, il Nord Stream 2 perde pezzi: la società del gasdotto licenzia tutti i dipendenti. E i collaboratori mollano Schröder (Di martedì 1 marzo 2022) Il gasdotto Nord Stream 2 è terminato, ma potrebbe rimanere per sempre inutilizzato. Almeno questi sembrano essere i segnali che arrivano dalla Svizzera, dove ha sede la società che ha costruito l’opera pensata per portare raddoppiare il flusso di gas russo verso la Germania, bypassando l’Ucraina dal Baltico. La Nord Stream 2 Ag (società per azioni) – una controllata della compagnia russa del gas Gazprom – ha interrotto i contratti con i suoi dipendenti, in seguito alla pioggia di sanzioni che ha colpito la Russia dopo l’invasione dell’Ucraina. Inoltre, stando a due fonti citate da Reuters, la società sta valutando di presentare una richiesta di insolvenza. Indizi che sembrano portare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Il2 è terminato, ma potrebbe rimanere per sempre inutilizzato. Almeno questi sembrano essere i segnali che arrivano dalla Svizzera, dove ha sede lache ha costruito l’opera pensata per portare raddoppiare il flusso di gas russo verso la Germania, bypassando l’dal Baltico. La2 Ag (per azioni) – una controllata della compagnia russa del gas Gazprom – ha interrotto i contratti con i suoi, in seguito alla pioggia di sanzioni che ha colpito ladopo l’invasione dell’. Inoltre, stando a due fonti citate da Reuters, lasta valutando di presentare una richiesta di insolvenza. Indizi che sembrano portare ...

