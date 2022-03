Guerra Russia-Ucraina, Airbnb offre alloggi gratuiti a 100.000 rifugiati: “Ognuno deve fare la propria parte” (Di martedì 1 marzo 2022) Airbnb scende in campo per dare il proprio sostegno agli ucraini. Interessate in primis Polonia, Germania, Ungheria e Romania, per offrire supporto nell’accoglienza dei rifugiati all’interno dei loro confini. Ieri 28 febbraio la nota piattaforma di affitti online offrirà in maniera gratuita alloggi a breve termine a 100.000 rifugiati in fuga dall’Ucraina. Questi alloggi saranno finanziati da Airbnb, Inc. e dai donatori del Fondo per i rifugiati di Airbnb.org, oltre che dalla generosità degli host attraverso Airbnb.org. Ieri mattina il co-fondatore e CEO di Airbnb Brian Chesky, il co-fondatore di Airbnb e presidente di Airbnb.org Joe Gebbia, e il Chief Strategy Officer ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022)scende in campo per dare il proprio sostegno agli ucraini. Interessate in primis Polonia, Germania, Ungheria e Romania, per offrire supporto nell’accoglienza deiall’interno dei loro confini. Ieri 28 febbraio la nota piattaforma di affitti online offrirà in maniera gratuitaa breve termine a 100.000in fuga dall’. Questisaranno finanziati da, Inc. e dai donatori del Fondo per idi.org, oltre che dalla generosità degli host attraverso.org. Ieri mattina il co-fondatore e CEO diBrian Chesky, il co-fondatore die presidente di.org Joe Gebbia, e il Chief Strategy Officer ...

Advertising

fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - CarloCalenda : Ammettere l’Ucraina nell’UE mentre è in guerra con la Russia vuol dire andare in guerra con la Russia. Guerra, non… - _Nico_Piro_ : #1marzo #RussiaUkraine #Russia #Ucraina #guerra Cominciamo dai bombardamenti della notte intorno Kyev e Kharkiv. Ne… - romi_andrio : RT @DomaniGiornale: ?? Mentre il dibattito all’Europarlamento è in corso, #Kiev vive momenti difficili. Il ministero della Difesa russo ha a… - dondogliocg : RT @bordoni_russia: Conviene ascoltare il ministro delle finanze francesi sulla 'guerra economico finanziaria totale contro la Russia' e la… -