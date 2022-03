Google Maps: in Ucraina bloccate alcune funzioni (Di martedì 1 marzo 2022) In Ucraina Google Maps ha bloccato alcune funzionalità che forniscono informazioni sulla posizione delle persone in tempo reale. Ciò come tentativo di proteggere la popolazione, in seguito a tutto ciò che di spiacevole sta accadendo in territorio ucraino negli ultimi giorni. Tali limitazioni includono anche la sovrapposizione del traffico e Live Busyness. Questa azione, è utilizzata da alcuni ricercatori hanno utilizzato per monitorare il conflitto da lontano. Come riportato dall’agenzia Reuters, gli aggiornamenti sul traffico sono ancora disponibili nel Paese per chi usa la funzione passo-passo. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di martedì 1 marzo 2022) Inha bloccatofunzionalità che forniscono informazioni sulla posizione delle persone in tempo reale. Ciò come tentativo di proteggere la popolazione, in seguito a tutto ciò che di spiacevole sta accadendo in territorio ucraino negli ultimi giorni. Tali limitazioni includono anche la sovrapposizione del traffico e Live Busyness. Questa azione, è utilizzata da alcuni ricercatori hanno utilizzato per monitorare il conflitto da lontano. Come riportato dall’agenzia Reuters, gli aggiornamenti sul traffico sono ancora disponibili nel Paese per chi usa la funzione passo-passo. Segui ZON.IT suNews.

Advertising

RaiNews : Per proteggere i movimenti della popolazione, Google Maps ha bloccato due funzionalità della piattaforma in… - fanpage : Google Maps disabilita il traffico in tempo reale per proteggere il popolo ucraino. A riportare della decisione è l… - La7tv : #intanto Recensioni su google maps ai ristoranti russi per far sapere cosa sta succedendo in #Ucraina. 'Spiega nell… - polemicarc : @ClaudeTadolti @marco88420875 @felicya999 Purtroppo è lui. Ho trovato l'indirizzo, e si vede l'edificio bianco neo… - duetortellini : RT @ataliyan_: Siamo tutti affascinati dall’operato di #Anonymous in questi giorni, però possiamo fare la nostra parte anche senza essere h… -