GF Vip 6: lasciano la Casa Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano (Di martedì 1 marzo 2022) Anche il 45esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 si è concluso e nella puntata di lunedì 28 febbraio 2022, ci sono stati ben due eliminati. A lasciare la Casa di Cinecittà, a due settimane dalla finale, sono stati Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano. Vi raccomandiamo... GF vip, Jessica Selassié prova a baciare Barù Gaetani ma lui si scansa Mancano solo quattro puntate alla fine del reality e piano piano il gruppo di vipponi di Alfonso Signorini si restringe sempre di più. Due eliminazioni e quattro nuovi nominati: per prima è uscita Nathaly Caldonazzo e poi Alessandro Basciano. L’attrice è stata scelta dal pubblico da Casa tramite il ... Leggi su diredonna (Di martedì 1 marzo 2022) Anche il 45esimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 si è concluso e nella puntata di lunedì 28 febbraio 2022, ci sono stati ben due eliminati. A lasciare ladi Cinecittà, a due settimane dalla finale, sono stati. Vi raccomandiamo... GF vip, Jessica Selassié prova a baciare Barù Gaetani ma lui si scansa Mancano solo quattro puntate alla fine del reality e piano piano il gruppo di vipponi di Alfonso Signorini si restringe sempre di più. Due eliminazioni e quattro nuovi nominati: per prima è uscitae poi. L’attrice è stata scelta dal pubblico datramite il ...

Ultime Notizie dalla rete : Vip lasciano "Ma come ti permetti???": Sonia Bruganelli imperdonabile, viene messa alla gogna ...e gesti pesanti che lasciano intendere una profonda inimicizia, ma anche una scorrettezza che non è più apprezzata. Sonia Bruganelli senza limiti: "Mi dai fastidio!" Durante la settimana del GF VIP ...

Alessandro Bascioni e Sophie Codegoni, notte bollente al GF Vip/ Baci passionali e... ... però, quando le luci si spengono, i due si lasciano andare alla passione. La notte scorse, dopo ... passione alle stelle Entrato nella casa del Grande Fratello Vip 2021 con il desiderio di conquistare ...

