Documentario sulle Dolomiti A Tolmezzo venerdì 4 marzo 2022

Una serata dedicata ai parchi delle Dolomiti Friulane e d'Ampezzo Le Dolomiti UNESCO tornano sul grande schermo: venerdì 4 marzo alle 20.30 il Nuovo Cinema David di Tolmezzo ospiterà la serata di proiezioni "Dolomiti Patrimonio Mondiale UNESCO – La sublime bellezza dei Monti Pallidi". L'evento è organizzato dal Servizio biodiversità della Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con la Comunità di montagna della Carnia e l'ASCA, Associazione delle Sezioni CAI di Carnia, Canal del Ferro e Val Canale. Grazie alla Fondazione Dolomiti UNESCO, nel 2019 ha preso il via un progetto audiovisivo – affidato a Ivo Pecile e Marco Virgilio – dedicato alle caratteristiche paesaggistiche e geologiche uniche dei parchi naturali inseriti nel Bene Dolomiti.

