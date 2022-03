Crollano le Borse europee (Di martedì 1 marzo 2022) Le Borse europee estendono ancora le perdite sulla scia delle notizie che indicano una nuova escalation del conflitto tra Russia e Ucraina.Francoforte cede il 2,79%. Tonfo di Parigi che arretra del 3,18%. Milano lascia sul terreno il 2,69%... Leggi su today (Di martedì 1 marzo 2022) Leestendono ancora le perdite sulla scia delle notizie che indicano una nuova escalation del conflitto tra Russia e Ucraina.Francoforte cede il 2,79%. Tonfo di Parigi che arretra del 3,18%. Milano lascia sul terreno il 2,69%...

