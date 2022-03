Covid in Toscana: 22 morti (11 uomini e 11 donne), oggi 1 marzo. E 2.918 nuovi contagi (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 22 i morti per coronavirus, in Toscana, oggi 1 marzo 2022. Si tratta di 11 uomini e 11 donne con età media di 85 anni. Mentre sono 2.918 i nuovi contagiati (676 confermati con tampone molecolare e 2.242 da test rapido antigenico) L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 marzo 2022) Sono 22 iper coronavirus, in2022. Si tratta di 11e 11con età media di 85 anni. Mentre sono 2.918 iati (676 confermati con tampone molecolare e 2.242 da test rapido antigenico) L'articolo proviene da Firenze Post.

