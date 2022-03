Coppa Italia 2021/2022, statistiche e curiosità andata semifinali Milan-Inter e Fiorentina-Juventus (Di martedì 1 marzo 2022) semifinali di andata di Coppa Italia, stasera alle 21,00 “Derby della Madonnina” Milan-Inter: i rossoneri hanno superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto partite ad eliminazione diretta giocate contro i nerazzurri nella competizione, la squadra di Simone Inzaghi però ha trionfato in cinque delle ultime otto gare con il Diavolo nel torneo (un pareggio e due sconfitte). In questi ultimi successi è compresa la vittoria per 2-1 del 26 gennaio 2021 ai quarti di finale, la beneamata inoltre ha segnato in tutti gli ultimi nove scontri diretti se consideriamo tutte le competizioni trovando i tre punti in sei di questi (un pareggio e due k.o). Nel novembre1997 l’Inter ha centrato la porta in 12 sfide, arbitra Mariani: ai quarti di finale il ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022)didi, stasera alle 21,00 “Derby della Madonnina”: i rossoneri hanno superato il turno o vinto il trofeo in cinque delle otto partite ad eliminazione diretta giocate contro i nerazzurri nella competizione, la squadra di Simone Inzaghi però ha trionfato in cinque delle ultime otto gare con il Diavolo nel torneo (un pareggio e due sconfitte). In questi ultimi successi è compresa la vittoria per 2-1 del 26 gennaioai quarti di finale, la beneamata inoltre ha segnato in tutti gli ultimi nove scontri diretti se consideriamo tutte le competizioni trovando i tre punti in sei di questi (un pareggio e due k.o). Nel novembre1997 l’ha centrato la porta in 12 sfide, arbitra Mariani: ai quarti di finale il ...

