Coppa Davis, Filippo Volandri: “Faremo un gesto contro la guerra. La superficie in Slovacchia è come nei tornei ATP” (Di martedì 1 marzo 2022) Questo fine settimana tornano le emozioni della Coppa Davis, con l’Italia impegnata da favorita in trasferta a Bratislava contro la Slovacchia nel turno preliminare valevole per la qualificazione alla fase finale della competizione maschile a squadre tennistica più prestigiosa al mondo. Il capitano azzurro Filippo Volandri ha convocato Jannik Sinner (n.11 ATP), Lorenzo Sonego (n.21 ATP), Lorenzo Musetti (n.57 ATP), Stefano Travaglia (n.111 ATP) e Simone Bolelli (n.21 ATP in doppio), mentre gli avversari slovacchi saranno Alex Molcan (n.66 ATP), Norbert Gombos (n.110 ATP), Filip Horansky (n.203 ATP), Filip Polasek (n.13 ATP in doppio) ed Igor Zelenay (n.145 in doppio). In attesa della cerimonia ufficiale del sorteggio, prevista giovedì, quest’oggi Volandri ha parlato in ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Questo fine settimana tornano le emozioni della, con l’Italia impegnata da favorita in trasferta a Bratislavalanel turno preliminare valevole per la qualificazione alla fase finale della competizione maschile a squadre tennistica più prestigiosa al mondo. Il capitano azzurroha convocato Jannik Sinner (n.11 ATP), Lorenzo Sonego (n.21 ATP), Lorenzo Musetti (n.57 ATP), Stefano Travaglia (n.111 ATP) e Simone Bolelli (n.21 ATP in doppio), mentre gli avversari slovacchi saranno Alex Molcan (n.66 ATP), Norbert Gombos (n.110 ATP), Filip Horansky (n.203 ATP), Filip Polasek (n.13 ATP in doppio) ed Igor Zelenay (n.145 in doppio). In attesa della cerimonia ufficiale del sorteggio, prevista giovedì, quest’oggiha parlato in ...

