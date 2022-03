Calciomercato Lazio, rivoluzione in difesa: Romagnoli e altri due nel mirino (Di martedì 1 marzo 2022) Calciomercato Lazio: i biancocelesti vogliono rivoluzionare la difesa la prossima estate. Tre obiettivi nel mirino Il reparto difensivo della Lazio si appresta a vivere una vera e propria rivoluzione in estate. Come riportato da Il Messaggero infatti, con la situazione Acerbi in bilico e con le scadenze di contratto di Patric e Luiz Felipe (entrambi destinati all’addio a zero), gli innesti saranno almeno tre. Sarri ha fatto richieste precise alla società: Casale, Romagnoli ed Emerson Palmieri. Quello più vicino sembra essere l’attuale capitano del Milan, con il Verona si tornerà a trattare a breve. Il terzino del Chelsea, ora in prestito al Lione, è un vero e proprio pallino di Sarri. Tare cercherà di accontentarlo: le grandi manovre sono già partite. LEGGI ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022): i biancocelesti vogliono rivoluzionare lala prossima estate. Tre obiettivi nelIl reparto difensivo dellasi appresta a vivere una vera e propriain estate. Come riportato da Il Messaggero infatti, con la situazione Acerbi in bilico e con le scadenze di contratto di Patric e Luiz Felipe (entrambi destinati all’addio a zero), gli innesti saranno almeno tre. Sarri ha fatto richieste precise alla società: Casale,ed Emerson Palmieri. Quello più vicino sembra essere l’attuale capitano del Milan, con il Verona si tornerà a trattare a breve. Il terzino del Chelsea, ora in prestito al Lione, è un vero e proprio pallino di Sarri. Tare cercherà di accontentarlo: le grandi manovre sono già partite. LEGGI ...

