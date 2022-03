Bertarelli e Guichard | Trofeo Jules Verne con un occhio alla sostenibilità

(Di martedì 1 marzo 2022) Donae Yannhanno annunciato un programma molto denso di impegni nel 2022, con attenzione particolare al. Molte sfide si profilano all’orizzonte: l’equipaggio del TF35, infatti, parteciperà ai sei appuntamenti della seconda stagione del TF35 Trophy, mettendo più volte in stand by il maxi-trimarano Sails of Change. Nel mirino il“Vogliamo migliorare i risultati del 2021”, è quanto afferma Yann: “torneremo in stand-by con Sails of Change a caccia di una finestra meteo favorevole per il. In base al meteo sceglieremo il tentativo di record” ha poi continuato l’atleta parigino. Il record è del 2017 e ...

Agenzia ANSA

Morbihan - Donae Yannrimandano al prossimo inverno 2022 - 23 il tentativo di record al Trofeo Jules Verne con il loro Sails of Change. In stand by a Morbihan dallo scorso primo novembre, il team ...In questo contesto, Donae Yannhanno deciso di annullare lo standby del team per il record del Trofeo Jules Verne. "Stiamo per rivelare il programma sportivo della nostra squadra ...Dona Bertarelli e Yann Guichard svelano il calendario sportivo di quest’anno per il team di Spindrift. Il programma prevede una seconda partecipazione al circuito TF35 e quattro periodi di standby con ...Dona Bertarelli e Yann Guichard svelano il calendario sportivo di quest'anno per il team di Spindrift. Il programma prevede una seconda partecipazione al circuito TF35 e quattro periodi di standby con ...