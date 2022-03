Anna Netrebko, la soprano non viene alla Scala e va all’attacco: “Costringere a denunciare la terra d’origine non è giusto” (Di martedì 1 marzo 2022) I riflessi dell’invasione dell’Ucraina continuano a riverberarsi anche sul mondo della cultura e dello spettacolo. L’ultima polemica coinvolge il soprano Anna Netrebko, protagonista delle ultime prime della Scala di Milano. È destinata a non salire sul palcoscenico del Piermarini al prossimo appuntamento, il 9 marzo per “Adriana Lecouvreur”. Già in questi giorni non si è presentata alle prove. Così com’è ormai evidente che anche Valery Gerviev, il direttore d’orchestra amico di Putin che ha diretto solo la prima recita della “Dama di Picche”, coincisa proprio con la notte dell’invasione, non tornerà sul podio. Non ha dato alcuna risposta al sindaco di Milano Beppe Sala, che gli aveva chiesto una chiara dichiarazione di distanza dalla guerra. Sarà sostituito. Il caso Netrebko è invece ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) I riflessi dell’invasione dell’Ucraina continuano a riverberarsi anche sul mondo della cultura e dello spettacolo. L’ultima polemica coinvolge il, protagonista delle ultime prime delladi Milano. È destinata a non salire sul palcoscenico del Piermarini al prossimo appuntamento, il 9 marzo per “Adriana Lecouvreur”. Già in questi giorni non si è presentata alle prove. Così com’è ormai evidente che anche Valery Gerviev, il direttore d’orchestra amico di Putin che ha diretto solo la prima recita della “Dama di Picche”, coincisa proprio con la notte dell’invasione, non tornerà sul podio. Non ha dato alcuna risposta al sindaco di Milano Beppe Sala, che gli aveva chiesto una chiara dichiarazione di distanza dguerra. Sarà sostituito. Il casoè invece ...

