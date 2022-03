Aerei da guerra e adesione. I temi che dividono l’Europa sull’Ucraina (Di martedì 1 marzo 2022) Domenica la Commissione europea annunciava la decisione di aiutare militarmente l’Ucraina. Un “momento storico”, aveva detto Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune, sottolineando “la prima volta nella storia” in cui l’Unione europea “finanzia l’acquisto di armi”, “una reazione che nessuno si aspettava, a partire dai russi”. Lunedì il Parlamento ucraino ha spiegato via Twitter che gli Aerei da combattimento attesi dall’Unione europea sono 70, dei modelli che gli ufficiali ucraini sono in grado di pilotare: 28 MiG-29 dalla Polonia, 12 dalla Slovacchia e 16 dalla Bulgaria, oltre a 14 Su-25 sempre dalla Bulgaria. Ma la risposta di tutti e tre i Paesi coinvolti è stata negativa – almeno per ora. Pesano, in particolare per la Bulgaria, i profondi legami con la Russia. Ma non soltanto. Ci sono problemi di natura ... Leggi su formiche (Di martedì 1 marzo 2022) Domenica la Commissione europea annunciava la decisione di aiutare militarmente l’Ucraina. Un “momento storico”, aveva detto Josep Borrell, l’Alto rappresentante dell’Unione europea per la politica estera e di sicurezza comune, sottolineando “la prima volta nella storia” in cui l’Unione europea “finanzia l’acquisto di armi”, “una reazione che nessuno si aspettava, a partire dai russi”. Lunedì il Parlamento ucraino ha spiegato via Twitter che glida combattimento attesi dall’Unione europea sono 70, dei modelli che gli ufficiali ucraini sono in grado di pilotare: 28 MiG-29 dalla Polonia, 12 dalla Slovacchia e 16 dalla Bulgaria, oltre a 14 Su-25 sempre dalla Bulgaria. Ma la risposta di tutti e tre i Paesi coinvolti è stata negativa – almeno per ora. Pesano, in particolare per la Bulgaria, i profondi legami con la Russia. Ma non soltanto. Ci sono problemi di natura ...

