Un posto al sole, le trame della puntata del 28/02/2022 EP5891 (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’arrivo delle gemelle scatena il caos in casa Sartori, ma quale sarà il vero motivo che si nasconde dietro alla loro improvvisa venuta a Napoli? La presenza di Virginia al San Filippo rischia di complicare i rapporti lavorativi tra Rossella e Riccardo. Cerruti è ormai preda di una cieca gelosia e Guido peggiora ulteriormente la situazione con le sue considerazioni sull’infedeltà. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’arrivo delle gemelle scatena il caos in casa Sartori, ma quale sarà il vero motivo che si nasconde dietro alla loro improvvisa venuta a Napoli? La presenza di Virginia al San Filippo rischia di complicare i rapporti lavorativi tra Rossella e Riccardo. Cerruti è ormai preda di una cieca gelosia e Guido peggiora ulteriormente la situazione con le sue considerazioni sull’infedeltà. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Advertising

MangiareSG : paolo Martini commenta Corte del Sole a Verona - giannimontieri : RT @napolista: Il gol di #Fabian è come il sole che cade in acqua al tramonto nel nostro posto di mare preferito Il Napoli che mi piace è… - napolista : Il gol di #Fabian è come il sole che cade in acqua al tramonto nel nostro posto di mare preferito Il Napoli che mi… - redazionetvsoap : Qualcosa non torna... #unpostoalsole #upas #anticipazioni - giulianol : RT @Mafalda86908794: @biif @VittorioFerram1 @giulianol @dottorbarbieri @fabius10scudi Se lo è ne è strumento inconscio, mi par di poter ipo… -